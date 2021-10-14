В России предложили продавать алкоголь по QR-кодам

Вот если мы алкоголь запретим продавать, то, возможно, это окажет какое-то влияние на заболеваемость. А если мы говорим опять о ресторанах или фитнесе, то это даже смешно <...> Только попытались закрыть предыдущие убытки — и уже наступили следующие. Мы сейчас видим статистику из регионов, в которых вводятся коды — это выручка, упавшая на 80–90%, как это было в Москве в период эпидемии.