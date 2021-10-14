В России предложили продавать алкоголь по QR-кодам

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В России предложили продавать алкоголь по QR-кодамНо вряд ли эта идея найдёт поддержку в правительстве
В сети появилась информация о том, что общественный омбудсмен по защите малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова выдвинула предложение о продаже алкоголя исключительно по QR-кодам.
Во время беседы с радио «Говорит Москва» девушка заявила, что подобное нововведение может стимулировать россиян прививаться. Об этом пишет газета Ведомости.
Вот если мы алкоголь запретим продавать, то, возможно, это окажет какое-то влияние на заболеваемость. А если мы говорим опять о ресторанах или фитнесе, то это даже смешно <...> Только попытались закрыть предыдущие убытки — и уже наступили следующие. Мы сейчас видим статистику из регионов, в которых вводятся коды — это выручка, упавшая на 80–90%, как это было в Москве в период эпидемии.
Анастасия Татулова
При этом предпринимательница признала, что подобное предложение «вряд ли будет принято». Но она всё равно считает введение QR-кодов на посещение кафе и ресторанов неверным решением.