В России предложили проверить законность сбора ДНК-данных россиян социальной сетью

Сообщается, что MyHeritage на коммерческой основе оказывает россиянам услуги, подразумевающие удаленную сдачу ДНК анализа для идентифицирования этнического происхождения. Все необходимые инструменты компания присылает из-за границы, тогда как пользователю необходимо лишь отправить собранный биоматериал обратно. Федоров уточнил, что все анализы, которые осуществляет MyHeritage, совершаются в лаборатории Соединенных Штатов.

Все это, как отметил депутат, по российскому законодательству расценивается как трансграничная передача биометрических персональных данных россиян на территорию иностранного государства. Именно этим обусловлена просьба Федорова проверить законность действий социальной сети, а при обнаружении оснований и вовсе запретить MyHeritage взаимодействовать с персональными данными жителей России.