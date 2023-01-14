В России предложили проводить некоторые школьные уроки в кинотеатрах

По словам главы Ассоциации Алексея Воронкова, это стандартная практика. Детям можно показывать экранизированную русскую и зарубежную классику, современные истории и документальные фильмы.

По его мнению, это поможет и кинотеатрам, которые сейчас испытывают не лучшие времена.