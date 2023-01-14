В России предложили проводить некоторые школьные уроки в кинотеатрах

20:04, 14 января 2023
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В России предложили проводить некоторые школьные уроки в кинотеатрахС такой инициативой к Минкультуры обратилась Ассоциация владельцев кинотеатров
В России предложили проводить уроки по литературе и патриотическому воспитанию в кинотеатрах. Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась к Министерству культуры с предложением проводить школьные уроки по литературе и патриотическому воспитанию в кинотеатрах.
Фото: Allocine.fr
По словам главы Ассоциации Алексея Воронкова, это стандартная практика. Детям можно показывать экранизированную русскую и зарубежную классику, современные истории и документальные фильмы.
По его мнению, это поможет и кинотеатрам, которые сейчас испытывают не лучшие времена.