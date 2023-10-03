В России предложили сажать «пиратов» в тюрьму на срок до 8 лет

По новым правилам, максимальный срок лишения свободы для интернет-пиратов может быть увеличен до восьми лет в случае особо крупного ущерба.

Такие меры предложены из-за того, что текущая статья о нарушении авторских прав практически не применяется к цифровому пиратству, особенно в музыкальной индустрии.

В то время, как Минюст предлагает смягчить наказание для пиратов, увеличив порог уголовной ответственности, представители музыкальной индустрии настаивают на более строгих мерах.

Эксперты высказывают разные мнения по этому вопросу. Некоторые считают, что проблема кроется не в формулировке закона, а в ресурсах правоохранительных органов.

Другие опасаются, что новые правила могут быть использованы слишком широко, что приведёт к блокировке даже невинных пользователей.