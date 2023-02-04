В России предложили сформировать кибервойска из программистов, не призванных по мобилизации

По словам политика, программистам можно давать в руки не автомат, а мышку, чтобы они служили в рядах ВС России, но не на передовой, а за компьютером. Парламентарий предложил сформировать российские кибервойска.

В целом Гусев считает, что Минобороны следует изменить кадровую политику в отношении мобилизованных граждан. Поэтому полагает, что и физики, биологии, инженеры и учёные других направлений могут послужить стране в лабораториях с микроскопами в руках вместо оружия.

В связи с этим Гусев отметил, что мобилизационную систему следует организовать по аналогии с HR-направлением в крупных компаниях.