В России предложили сформировать кибервойска из программистов, не призванных по мобилизации

В России предложили сформировать кибервойска из программистов, не призванных по мобилизацииА также привлекать к армейской службе других специалистов
Депутат Госдумы, член рабочей группы при Минобороны по вопросам мобилизации Дмитрий Гусев заявил, что в отношении IT-специалистов, а также представителей ряда других специальностей можно было бы изменить правила мобилизации.
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По словам политика, программистам можно давать в руки не автомат, а мышку, чтобы они служили в рядах ВС России, но не на передовой, а за компьютером. Парламентарий предложил сформировать российские кибервойска.
В целом Гусев считает, что Минобороны следует изменить кадровую политику в отношении мобилизованных граждан. Поэтому полагает, что и физики, биологии, инженеры и учёные других направлений могут послужить стране в лабораториях с микроскопами в руках вместо оружия.
В связи с этим Гусев отметил, что мобилизационную систему следует организовать по аналогии с HR-направлением в крупных компаниях.
Есть, некоторые специалисты, попадающие под бронь, которые могут служить в армии, но не обязательно на передовой, например, работники IT-сферы. Зачем им давать в руки автомат, когда проще дать мышку. Они могут служить в кибервойсках. То же самое с учеными, биологами, которые могут с микроскопами в руках заниматься созданием противоядий от биологического оружия.