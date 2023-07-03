Наука и технологии
11:38, 03 июля 2023
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В России предложили штрафовать блогеров, рекламирующих товары из недружественных стран

Гайки закручивать каждый может

Ассоциация развития бизнес-патриотизма Аванти предложила ввести штрафы для российских блогеров, рекламирующих товары и услуги из стран, являющихся недружественными России.

В случае систематического нарушения запрета, предлагается включать этих блогеров в реестр иноагентов.

Представители организации считают, что ответственность за нарушение запрета должна соответствовать рекламе запрещённых товаров и составлять от 500 тыс до 3 млн рублей, согласно части 7 статьи 14.3 КоАП РФ.

Глава ассоциации, Рахман Янсуков, отметил, что российская продукция часто оказывается в тени иностранных аналогов из-за обилия рекламы, призывающей к покупке импортных товаров.

Напомним, что в июне 2023 года Госдума РФ одобрила введение штрафов за нарушение закона о маркировке интернет-рекламы. Законопроект был принят парламентариями на третьем чтении.

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