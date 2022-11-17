В России предложили штрафовать Google по всему миру за слежку в смартфонах по GPS

В России предложили штрафовать Google по всему миру за слежку в смартфонах по GPSИспользуя недавний прецедент в США
Депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что пользователи по всему миру должны воспользоваться прецедентом, созданным в США в связи со слежкой Google за американскими пользователями.
Политик сослался на мировое соглашение, согласно которому Google обязалась выплатить почти $400 млн пользователям из 40 штатов за урегулирование судебного спора о продолжении фиксирования геолокации после отключения этой функции.
Горелкин заявил, что за слежку необходимо «завалить Google исками от всех государств мира, где продаются Android-смартфоны». «Хотели доминировать на глобальном рынке — получите судебный иск глобального масштаба», — отметил политик.
То есть перед населением США Google свою вину признал. Извинился, пообещал, что больше так делать не будет, и выписал чек. А что предлагается делать остальным странам, где проживает большая часть двух миллиардов бессовестно обманутых пользователей? Аплодировать?