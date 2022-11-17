В России предложили штрафовать Google по всему миру за слежку в смартфонах по GPS

Политик сослался на мировое соглашение, согласно которому Google обязалась выплатить почти $400 млн пользователям из 40 штатов за урегулирование судебного спора о продолжении фиксирования геолокации после отключения этой функции.

Горелкин заявил, что за слежку необходимо «завалить Google исками от всех государств мира, где продаются Android-смартфоны». «Хотели доминировать на глобальном рынке — получите судебный иск глобального масштаба», — отметил политик.