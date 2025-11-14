В России предложили штрафовать сайты за иностранную авторизацию пользователей

Опубликовано 14 ноября 2025, 18:101 мин.
В России предложили штрафовать сайты за иностранную авторизацию пользователейШтрафы могут достигать 700 тысяч рублей
Группа депутатов во главе с Антоном Горелкиным внесла в Госдуму законопроект о штрафах за использование иностранных сервисов для авторизации пользователей. Согласно документу, владельцы российских сайтов могут столкнуться с административными штрафами до 700 тысяч рублей.
Законодатели предлагают дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей. Она предусматривает наказания за авторизацию через зарубежные сервисы, включая иностранную электронную почту. Сейчас российские ресурсы обязаны использовать для этого отечественные системы: номер телефона, портал госуслуг или единую биометрическую систему.
Также вводится ответственность за нарушения в работе рекомендательных алгоритмов. Штрафы за несоблюдение требований к сбору информации о предпочтениях пользователей составят от 10 до 20 тысяч рублей для граждан и до 700 тысяч для юридических лиц. Повторные нарушения могут увеличить размер штрафов до 1,4 миллиона рублей.