В России предложили следить за женщинами после родов для выявления психбольных

Предполагается, что таким образом можно будет снизить вероятность трагедии, которая может возникнуть на фоне послеродовой депрессии и других психических расстройств у молодых матерей.

“Сейчас уже есть хорошие результаты программ, когда по голосу с большой вероятностью могут определить психические расстройства. То есть внедрение подобных инновационных методик достаточно перспективно для выявления послеродовой депрессии” , — поделился член Совета Федерации, заслуженный врач России Владимир Круглый.

Специалист отметил, что полностью предугадать возникновение трагедии будет сложно. На данный момент данный метод исследования на базе ИИ эксплуатируется для скрининга школьников, однако впоследствии его могут начать применять и в других сферах.