В России предложили сократить срок действия сертификата о вакцинации

Автором инициативы стал доктор медицинских наук Сергей Токарев. По совместительству он также является главным внештатным специалистом Министерства здравоохранения Российской Федерации по медицинской профилактике в Уральском федеральном округе.

Специалист считает, что документ о прививании должен действовать не год, как сейчас, а всего лишь полгода. Связано это с тем, что антитела не сохраняются в организме на протяжении всего срока действия нынешнего сертификата.