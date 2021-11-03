В России предложили сократить срок действия сертификата о вакцинации

В России предложили сократить срок действия сертификата о вакцинацииИ даже дали этому логичное объяснение
Автором инициативы стал доктор медицинских наук Сергей Токарев. По совместительству он также является главным внештатным специалистом Министерства здравоохранения Российской Федерации по медицинской профилактике в Уральском федеральном округе.
Специалист считает, что документ о прививании должен действовать не год, как сейчас, а всего лишь полгода. Связано это с тем, что антитела не сохраняются в организме на протяжении всего срока действия нынешнего сертификата.
Сертификаты о прохождении вакцинации против COVID-19 действуют год, так как в то время, когда такие сертификаты вводились, доминировал уханьский штамм. Сегодня в нас в России распространены гораздо более агрессивные штаммы коронавируса, поэтому срок действия сертификатов должен быть сокращен.