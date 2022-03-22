В России предложили создать кибервойска

По мнению чиновника, это поможет IT-специалистам не получать отсрочку от армии, а получить занятость и заниматься своей работой. Кроме того, по словам Шпака, это может заставить разрабочиков подумать, прежде чем уезжать за границу.

«Я считаю, было бы очень правильным, — наверное, не имею права давать советов министерству обороны, но как предложение — о создании кибервойск и о создании государственного заказа с точки зрения обороны и безопасности нашим разработчикам именно в этой сфере, где они могли бы, не получив отсрочку, а получив занятость и развивая свои профессиональные компетенции, приносить пользу своей стране, развивая в себе свои патриотические качества», — подчеркнул Василий Шпак.