В России предложили создать кибервойска и проходить в них срочную службу

Я считаю, что обязательно должны быть кибервойска. Как отдельное подразделение войск. У нас огромное количество айтишников, которые совершенно не востребованы. Они имеют патриотические позиции. Я лично знаю хакеров очень высокого уровня <...> Он сам демонстрировал, как спокойно заходит во всевозможные органы власти американские, пробивает все пароли.