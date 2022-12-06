Наука и технологии
11:41, 06 декабря 2022
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В России предложили создать кибервойска и проходить в них срочную службу

А набирать туда планируют хакеров

Зампред комитета Госдумы РФ по информационной политике Олег Матвейчев заявил, что в России необходимо создать специальные кибервойска.

В России предложили создать кибервойска и проходить в них срочную службу

В них он предложил набирать хакеров. При этом службу в таких войсках можно сделать возможной и для срочников, считает депутат.

Я считаю, что обязательно должны быть кибервойска. Как отдельное подразделение войск. У нас огромное количество айтишников, которые совершенно не востребованы. Они имеют патриотические позиции. Я лично знаю хакеров очень высокого уровня <...> Он сам демонстрировал, как спокойно заходит во всевозможные органы власти американские, пробивает все пароли.

Олег Матвейчев

Напомним, что ранее, в марте, с подобной инициативой выступали в Минпромторге. Тогда также говорилось о необходимости в создании собственных кибервойск. Правда, с тех пор особых шагов в этом направлении сделано не было.

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