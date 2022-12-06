В России предложили создать кибервойска и проходить в них срочную службу

В России предложили создать кибервойска и проходить в них срочную службуА набирать туда планируют хакеров
Зампред комитета Госдумы РФ по информационной политике Олег Матвейчев заявил, что в России необходимо создать специальные кибервойска.
В них он предложил набирать хакеров. При этом службу в таких войсках можно сделать возможной и для срочников, считает депутат.
Я считаю, что обязательно должны быть кибервойска. Как отдельное подразделение войск. У нас огромное количество айтишников, которые совершенно не востребованы. Они имеют патриотические позиции. Я лично знаю хакеров очень высокого уровня <...> Он сам демонстрировал, как спокойно заходит во всевозможные органы власти американские, пробивает все пароли.
Напомним, что ранее, в марте, с подобной инициативой выступали в Минпромторге. Тогда также говорилось о необходимости в создании собственных кибервойск. Правда, с тех пор особых шагов в этом направлении сделано не было.