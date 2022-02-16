В России предложили создать раздел на «Госуслугах» для жалоб на телефонных мошенников

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В России предложили создать раздел на «Госуслугах» для жалоб на телефонных мошенниковКоторые сразу — заявление в правоохранительные органы
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник выступил с предложением создать на портале «Госуслуги» новый раздел для оставления жалоб гражданами на мошенников.
По словам Крупника, в России на сегодняшний день распространился новый тип преступлений: мошенники звонят, представляясь сотрудниками банков, правоохранительных органов, неких «служб безопасности» и получают доступ к конфиденциальной информации. Также целью мошенников является перевод денег.
Как отметил Крупник, необходимо создать такой раздел на «Госуслугах», где люди могли бы сразу оставлять жалобу на мошенников. Статус жалобы приравнивался бы к подаче заявления в правоохранительные органы.
Источник: RT