В России предложили создать раздел на «Госуслугах» для жалоб на телефонных мошенников

По словам Крупника, в России на сегодняшний день распространился новый тип преступлений: мошенники звонят, представляясь сотрудниками банков, правоохранительных органов, неких «служб безопасности» и получают доступ к конфиденциальной информации. Также целью мошенников является перевод денег.

Как отметил Крупник, необходимо создать такой раздел на «Госуслугах», где люди могли бы сразу оставлять жалобу на мошенников. Статус жалобы приравнивался бы к подаче заявления в правоохранительные органы.