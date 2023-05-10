В России предложили ставить на учёт все продаваемые беспилотники

По словам политика, следует продавать БПЛА по паспорту, ставить на государственный учёт и присваивать каждому аппарату уникальный номер. По мнению Миронова, это поможет идентифицировать владельцев беспилотников и при необходимости привлекать к ответственности.

А за использование незарегистрированного БПЛА Миронов предложил предусмотреть административную и уголовную ответственность.