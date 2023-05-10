В России предложили ставить на учёт все продаваемые беспилотники

В России предложили ставить на учёт все продаваемые беспилотникиС таким предложением выступил Сергей Миронов
Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил создать единую цифровую базу данных всех владельцев беспилотников, продаваемых в России.
По словам политика, следует продавать БПЛА по паспорту, ставить на государственный учёт и присваивать каждому аппарату уникальный номер. По мнению Миронова, это поможет идентифицировать владельцев беспилотников и при необходимости привлекать к ответственности.
А за использование незарегистрированного БПЛА Миронов предложил предусмотреть административную и уголовную ответственность.
Предлагаю решение, которое позволит эффективно решать обе задачи: присваивать всем беспилотникам на территории РФ уникальные номера, как VIN у автомобилей или у оружия, и продавать их по паспорту с обязательной постановкой на учёт, то есть с внесением информации о покупателе в единую базу данных.