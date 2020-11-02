Наука и технологии
Сегодня 06:58
В России предложили возвращать деньги за тестирование на коронавирус
На реализацию проекта может уйти от 10 млрд рублей
В сети появилась информация о том, что российский союз потребителей и Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) выступили с предложением, согласно которому россиянам необходимо возвращать деньги, потраченные на тестирование на коронавирус.
Речь идет о письме, направленном главе Роспотребнадзора Анне Поповой, в котором представители организаций предложили правительству вернуть деньги тем гражданам России, которые были вынуждены пройти тест на коронавирус в частных клиниках, сообщают Известия. В качестве причины, почему это стоит сделать, называется то, что россияне вынуждены обращаться в частные медицинские заведения, так как в регионах очередь на тестирование в государственных поликлиниках может достигать 2-3 недель.
Рассчитать стоимость реализации подобного проекта взялся профессор Высшей школы экономики Игорь Николаев. По его словам, достаточно трудно назвать какие-либо точные цифры, но по поверхностным расчетам, на это дело может уйти 10 млрд рублей бюджетных денег.