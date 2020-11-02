В России предложили возвращать деньги за тестирование на коронавирус

Речь идет о письме, направленном главе Роспотребнадзора Анне Поповой, в котором представители организаций предложили правительству вернуть деньги тем гражданам России, которые были вынуждены пройти тест на коронавирус в частных клиниках, сообщают Известия. В качестве причины, почему это стоит сделать, называется то, что россияне вынуждены обращаться в частные медицинские заведения, так как в регионах очередь на тестирование в государственных поликлиниках может достигать 2-3 недель.

Рассчитать стоимость реализации подобного проекта взялся профессор Высшей школы экономики Игорь Николаев. По его словам, достаточно трудно назвать какие-либо точные цифры, но по поверхностным расчетам, на это дело может уйти 10 млрд рублей бюджетных денег.