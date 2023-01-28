В России предложили всерьёз ужесточить наказание за незаконный оборот персональных данных

В России предложили всерьёз ужесточить наказание за незаконный оборот персональных данныхВплоть до лишения свободы
Член Совета по правам человека при президенте Игорь Ашманов предложил ужесточить наказание за незаконный оборот персональных данных. Предлагается введение уголовной ответственности вплоть до лишения свободы. Инициативу Ашманова прокомментировал первый замглавы конституционного комитета Госдумы Даниил Бессарабов.
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По словам парламентария, строгое наказание необходимо, но все меры нужно анализировать. Бессарабов подчеркнул, что у темы защиты персональных данных высокая актуальность, в том числе в рамках уголовного-правового характера предлагаемых мер. Но какими будут сами меры — «надо будет смотреть».
Я сторонник того, что это должно быть, и самое строгое наказание в рамках уголовной статьи вплоть до лишения свободы - вне всякого сомнения.