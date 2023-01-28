В России предложили всерьёз ужесточить наказание за незаконный оборот персональных данных

По словам парламентария, строгое наказание необходимо, но все меры нужно анализировать. Бессарабов подчеркнул, что у темы защиты персональных данных высокая актуальность, в том числе в рамках уголовного-правового характера предлагаемых мер. Но какими будут сами меры — «надо будет смотреть».