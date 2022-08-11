В России предложили ввести дополнительное подтверждение для переводов больше 10 тысяч рублей

В частности, на совете предложили «замораживать» переводы более 10 тысяч рублей на промежуточных счетах, а для разблокировки перевода будет необходима дополнительная идентификация или введение фиксированного ПИН-кода.

Эксперты оценили инициативу положительно и согласились с её принятием, но предложили проработать необходимые нюансы.

Также эксперты дали свои комментарии по этому поводу. Так, руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгения Лазарева подтвердила, что вопрос о введении динамического эскроу-счёта поднимался. Она предложила проработать детали и обсудить работу подобных решений, а также напомнила, что инструменты, работающие по такому же принципу в интернет-магазинах и сервисах объявлений, показывают эффективность такого подхода.

При этом вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков считает, что инициатива создаст дополнительные трудности, расходы для банков, и клиентам, поскольку сумма в 10 тысяч рублей — достаточно ходовая с точки зрения переводов.