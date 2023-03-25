В России предложили ввести уголовные наказания не только для недобросовестных продавцов, но и клиентов

По словам Филатовой, не только покупатели сталкиваются с недобросовестными продавцами и поставщиками, но и наоборот. Поэтому следует ввести «новые инструменты и механизмы юридические, в том числе, возможно, какие-то уголовные нововведения».

Также депутат подчеркнула, что на фоне последних событий вокруг Wildberries стало ясно, что система внутреннего саморегулирования в сфере онлайн-торговли не справляется с вызовами. Но все решения будут приниматься взвешенно и с учётом интересов всех сторон.