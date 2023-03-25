В России предложили ввести уголовные наказания не только для недобросовестных продавцов, но и клиентов

В России предложили ввести уголовные наказания не только для недобросовестных продавцов, но и клиентовЧтобы урегулировать интернет-торговлю
Член комитета Госдумы по защите конкуренции Ирина Филатова рассказала об инициативе введения новой, более эффективной по сравнению с существующей, системы нормативно-правового регулирования в сфере интернет-торговли.
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По словам Филатовой, не только покупатели сталкиваются с недобросовестными продавцами и поставщиками, но и наоборот. Поэтому следует ввести «новые инструменты и механизмы юридические, в том числе, возможно, какие-то уголовные нововведения».
Также депутат подчеркнула, что на фоне последних событий вокруг Wildberries стало ясно, что система внутреннего саморегулирования в сфере онлайн-торговли не справляется с вызовами. Но все решения будут приниматься взвешенно и с учётом интересов всех сторон.
Учитывая объем происходящих событий, система саморегулирования не может со всем справиться. В любом случае понадобятся законодательные инициативы, новые инструменты и механизмы юридические, в том числе, возможно, какие-то уголовные нововведения. Поскольку существует большое количество недобросовестных не только поставщиков, но и потребителей, которые изобретают новые мошеннические схемы, чтобы самыми разными способами чуть ли не ежедневно обманывать людей, которые финансово заинтересованы и зависимы.