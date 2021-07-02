В России предложили замедлить TikTok

Сообщается, что глава ведомства предложила Роскомнадзору проверить соцсеть на наличие в ней материалов, пропагандирующих суицид, наркотики и оскорбление чувств верующих. В соответствующем письме Лига прикрепила более тысячи ссылок на видео в TikTok, в которых содержится запрещенная в стране информация.

Помимо прочего Мизулина обвинила TikTok в том, что соцсеть почти не уделяет времени модерации таких роликов, в связи с чем и попросила Роскомнадзор повлиять на ситуацию, и, возможно, даже замедлить трафик TikTok в России.