Наука и технологии
Сегодня в 13:11

В России предложили замедлить TikTok

Из-за пропагандирующих суицид и наркотики роликов
TikTok может стать еще одним приложением, работу которого замедлили в России. Инициатором данного предложения выступила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
В России предложили замедлить TikTok

Сообщается, что глава ведомства предложила Роскомнадзору проверить соцсеть на наличие в ней материалов, пропагандирующих суицид, наркотики и оскорбление чувств верующих. В соответствующем письме Лига прикрепила более тысячи ссылок на видео в TikTok, в которых содержится запрещенная в стране информация.

Помимо прочего Мизулина обвинила TikTok в том, что соцсеть почти не уделяет времени модерации таких роликов, в связи с чем и попросила Роскомнадзор повлиять на ситуацию, и, возможно, даже замедлить трафик TikTok в России.

Лига безопасного интернета обеспокоена ростом детских суицидов, спровоцированных различными публикациями в соцсетях. Ряд трагических случаев, которые начали происходить еще весной, эксперты напрямую связывают с распространением противоправной информации на платформе TikTok.

Лига безопасного интернета