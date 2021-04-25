Наука и технологии
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В России предложили замедлить YouTube на время майских праздников
И всё из-за нежелания платформы «сотрудничать с Роскомнадзором»
Российский чиновник и глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков выступил со свежим предложением. Согласно нему, в России стоит замедлить скорость работы YouTube в период майских праздников.
По словам политика, связано это с нежеланием платформы удалять запрещенный контент, а также с постоянной блокировкой контента от российских ресурсов, пишет ТАСС. При этом он обозначил сроки такого замедления — около одной недели.
Пушков также отметил, что YouTube до сих пор не желает по-настоящему сотрудничать с Роскомнадзором. Он даже сравнил путь, по которому идёт видеосервис Google, с путём Twitter. Также чиновник заявил, что на сервисе всё ещё можно получить доступ к тысячам роликов с детской порнографией, призывами к экстремизму и т.д.