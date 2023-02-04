В России предложили заменять паспорт в случае утечки персональных данных гражданина

В России предложили заменять паспорт в случае утечки персональных данных гражданинаСейчас ведутся консультации
Председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при президенте РФ по правам человека Кирилл Кабанов рассказал о возможных дополнениях в Уголовный кодекс России, предусматривающих замену паспорта в случае утечки персональных данных.
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Кабанов отметил, что утечку персональных данных можно приравнять к потере секретной государственной информации. По его словам, последствия могут быть хуже, чем при потере одного секретного документа.
Также эксперт подчеркнул, что многие компании, обрабатывающие персональные данные граждан, считают своих собственностью, своим товаром. Но это не так. Юридически проблема сложнее и сейчас этот вопрос обсуждается с Минюстом.
Сейчас утечка персональных данных не является основанием для замены паспорта. Но, когда паспортные данные утекают, наверное, человек, если желает, может сменить паспорт. А как по-другому? Если ваш паспорт, ваши данные могут быть использованы для получения кредитов. Мы сейчас обсуждаем такое предложение. <…> С коллегами в МВД мы будем обсуждать, надеюсь, они поймут нас и поддержат.