В России предложили заменять паспорт в случае утечки персональных данных гражданина

Кабанов отметил, что утечку персональных данных можно приравнять к потере секретной государственной информации. По его словам, последствия могут быть хуже, чем при потере одного секретного документа.

Также эксперт подчеркнул, что многие компании, обрабатывающие персональные данные граждан, считают своих собственностью, своим товаром. Но это не так. Юридически проблема сложнее и сейчас этот вопрос обсуждается с Минюстом.