В России предложили заморозить цены на домашний интернет

Инициатором этого предложения выступил депутат Госдумы Евгений Федоров. Как отмечает парламентарий, востребованность доступного интернета на фоне массового перехода на удаленную работу, обусловленного пандемией COVID-19, увеличилась. В то же время, операторы фиксированной связи прогнозируют рост цен на услуги на 10-20% в 2021 году. По мнению Федорова, россияне и так столкнулись с экономическими проблемами в виду ситуации с коронавирусом, поэтому заморозка цен на домашний интернет была бы кстати.