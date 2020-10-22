Наука и технологии
Сегодня 13:00
В России предложили заморозить цены на домашний интернет
До июля 2021 года
Нескольким ранее мы писали о том, что в России в 2021 году цены на интернет могут вырасти на 15%. Сейчас же тарифы на домашний интернет предложили заморозить.
Инициатором этого предложения выступил депутат Госдумы Евгений Федоров. Как отмечает парламентарий, востребованность доступного интернета на фоне массового перехода на удаленную работу, обусловленного пандемией COVID-19, увеличилась. В то же время, операторы фиксированной связи прогнозируют рост цен на услуги на 10-20% в 2021 году. По мнению Федорова, россияне и так столкнулись с экономическими проблемами в виду ситуации с коронавирусом, поэтому заморозка цен на домашний интернет была бы кстати.
В связи с этим прошу вас совместно с представителями рынка услуг связи рассмотреть возможность заморозить тарифы на домашний интернет, наличие которого стало для многих рабочей необходимостью, в России до 1 июля 2021 года.