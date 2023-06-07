В России предложили запаивать раны с помощью лазера

Инженеры из Сеченовского университета, НИУ МИЭТ и «ОКБ «Булат» разработали лазерный комплекс, который позволит бескровно выполнять операции по зашиванию ран без ожога тканей и формирования рубцов.

При операции по новой технологии в область раны наносят припой — специальный белковый состав с наночастицами — на который воздействуют лазером.

Важно, чтобы последний спаял рану, а не сжег, отмечает один из разработчиков, заведующий лабораторией биомедицинских нанотехнологий Института бионических технологий и инжиниринга Сеченовского университета Александр Герасименко.

Разработанная для этого система контроля нагрева позволяет задать точный его диапазон в зависимости от типа ткани и поддерживать его в течение всей операции с точностью до 1 °С. Мощность излучения корректируется по самой «горячей» точке шва.

В результате на месте разреза образуется аккуратный и практически незаметный шов. Через десять дней после операции кожа полностью восстанавливается, а рубец в области раны не формируется.

С помощью нового лазерного аппарата уже проводятся операции на лабораторных животных. Область его потенциального применения широка: лазер можно использовать в пластической и классической хирургии, для восстановления хрящей, связок и сухожилий, а также при реконструкции органов сердечно-сосудистой системы.