В России предложили запаивать раны с помощью лазера

В России предложили запаивать раны с помощью лазераОн нагревает ткани с точностью до градуса
Российские специалисты разработали лазер, позволяющий спаивать раны в заданном до градуса диапазоне температур без образования рубца.
Инженеры из Сеченовского университета, НИУ МИЭТ и «ОКБ «Булат» разработали лазерный комплекс, который позволит бескровно выполнять операции по зашиванию ран без ожога тканей и формирования рубцов.
При операции по новой технологии в область раны наносят припой — специальный белковый состав с наночастицами — на который воздействуют лазером.
Важно, чтобы последний спаял рану, а не сжег, отмечает один из разработчиков, заведующий лабораторией биомедицинских нанотехнологий Института бионических технологий и инжиниринга Сеченовского университета Александр Герасименко.
Разработанная для этого система контроля нагрева позволяет задать точный его диапазон в зависимости от типа ткани и поддерживать его в течение всей операции с точностью до 1 °С. Мощность излучения корректируется по самой «горячей» точке шва.
В результате на месте разреза образуется аккуратный и практически незаметный шов. Через десять дней после операции кожа полностью восстанавливается, а рубец в области раны не формируется.
С помощью нового лазерного аппарата уже проводятся операции на лабораторных животных. Область его потенциального применения широка: лазер можно использовать в пластической и классической хирургии, для восстановления хрящей, связок и сухожилий, а также при реконструкции органов сердечно-сосудистой системы.