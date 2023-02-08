В России предложили запретить полёты дронов на всей территории до окончания СВО

В России предложили запретить полёты дронов на всей территории до окончания СВОКроме тех, которые необходимы для безопасности страны
Первый замруководителя фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Дмитрий Гусев обратился к руководителю федерального агентства воздушного транспорта РФ Александру Нерадько с предложением о полном запрете полётов беспилотников на всей территории России.
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Исключение нужно сделать только для тех БПЛА, которые необходимы для обеспечения национальной безопасности. При этом отмечается, что отдельные регионы уже и так ввели запрет на полёты беспилотников.
Предлагаю рассмотреть возможность введения полного запрета на полёты БПЛА на всей территории Российской Федерации до завершения СВО, за исключением случаев использования БПЛА в целях национальной безопасности, поддержания общественного порядка, а также по специальному разрешению компетентных органов для тех организаций, которые используют эту технику в хозяйственных целях.