В России предложили запустить местные серверы для более быстрой загрузки видео и низких задержек в играх

Он предложил создать в России аналог зарубежных CDN — отечественную систему доставки контента. Горелкин подчеркнул, что российские сервисы работают медленнее зарубежных, хотя их серверы географически ближе к российской аудитории.

Он отметил, что YouTube неслучайно нравится пользователям: сервис обладает не только разнообразием контента, но и скоростью функционирования.

По словам депутата, российские сервисы должны работать быстрее зарубежных и быть более надёжными. Так Россия сможет обеспечить цифровой суверенитет.

«Нужно обеспечить не только доступ к национальным сервисам, но и обеспечить гражданам максимальный комфорт от работы с ними. Мы обязаны сделать всё для того, чтобы российские цифровые сервисы работали быстрее и надёжнее иностранных. Это важное условие цифрового суверенитета», — объяснил Антон Горелкин.