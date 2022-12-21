В России предложили запустить местные серверы для более быстрой загрузки видео и низких задержек в играх

В России предложили запустить местные серверы для более быстрой загрузки видео и низких задержек в играхПо мнению автора инициативы, это обеспечит цифровой суверенитет России
Крупные иностранные компании, ушедшие из России с началом спецоперации на Украине, также убрали из страны CDN — серверные сети, которые крупные сервисы с большой аудиторией размещают как можно ближе к конечным пользователям. На эту проблему обратил внимание депутат Госдумы, замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
Он предложил создать в России аналог зарубежных CDN — отечественную систему доставки контента. Горелкин подчеркнул, что российские сервисы работают медленнее зарубежных, хотя их серверы географически ближе к российской аудитории.
Он отметил, что YouTube неслучайно нравится пользователям: сервис обладает не только разнообразием контента, но и скоростью функционирования.
По словам депутата, российские сервисы должны работать быстрее зарубежных и быть более надёжными. Так Россия сможет обеспечить цифровой суверенитет.
«Нужно обеспечить не только доступ к национальным сервисам, но и обеспечить гражданам максимальный комфорт от работы с ними. Мы обязаны сделать всё для того, чтобы российские цифровые сервисы работали быстрее и надёжнее иностранных. Это важное условие цифрового суверенитета», — объяснил Антон Горелкин.