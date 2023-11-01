В России предсказали появление космических пиратов через 10 лет

По мнению эксперта, это может произойти в силу обострения конкуренции в космосе, причём не только между корпорациями, но и между государствами. «Появятся космические пираты, де-факто подконтрольные руководству этих стран», — подчеркнул Темкин.

Он не описал, как именно космические пираты будут действовать, но эксперт уверен, что они будут красть или «ломать» данные, передаваемые как между спутниками, так и с аппаратов на Землю. Целью пиратов станет порча оборудования, блокировка сигнала, искажение информации.

Для борьбы с таким явлением Теркин рекомендует убрать спутники с низких орбит. По его словам, «низкий космос» еще недостаточно освоен, и Россия вполне способна занять эту нишу.