В России представили БМП Б-19 с новым боевым модулем

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В России представили БМП Б-19 с новым боевым модулемУ нового броневика необитаемый модуль
На форуме «Армия-22» представили новую БМП Б-19 с необитатемым боевым модулем «Эпоха».
Новый броневик создан на базе БМП-3. Вооружена машина автоматической пушкой калибра 57 мм, ракетами комплекса «Булат», предназначенными для поражения легкобронированной техники, противотанковыми управляемыми ракетами «Корнет» и тремя пулемётами.
В дополнение к базовой защите Б-19 оснащена бортовыми экранами, защищающими броневик от кумулятивных боеприпасов и крупнокалиберных пулемётов.