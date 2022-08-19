В России представили БМП Б-19 с новым боевым модулем

Новый броневик создан на базе БМП-3. Вооружена машина автоматической пушкой калибра 57 мм, ракетами комплекса «Булат», предназначенными для поражения легкобронированной техники, противотанковыми управляемыми ракетами «Корнет» и тремя пулемётами.

В дополнение к базовой защите Б-19 оснащена бортовыми экранами, защищающими броневик от кумулятивных боеприпасов и крупнокалиберных пулемётов.