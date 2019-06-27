В России представили броню-невидимку

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения госкорпорации Ростех обнародовал информацию об общевойсковой экипировки третьего поколения. Комплект придёт на смену «Ратнику» и получит название «Сотник».

В «Сотнике» будет использован электроуправляемый материал «хамелеон» – разработка холдинга Росэлектроника. Электрохром способен менять цвет в зависимости от маскируемой поверхности и окружающей ее среды. Впервые шлем с уникальным покрытием демонстрировался на форуме «Армия-2018».

В комплект войдут «противоминные» ботинки, «противотепловой» костюм, скрывающий солдата от инфракрасных датчиков, и противорадиолокационный костюм. В автоматизированные системы управления тактического звена планируется внедрить микро-беспилотные летательные аппараты. Изображение с камеры беспилотника будет проецироваться на забрало шлема или защитные очки. На электронные очки также можно будет проецировать команды управления, карты местности и так далее.

Начать опытно-конструкторские работы по созданию «Сотника» планируется в 2020 году. Генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов сообщил: «Согласно планам, комплект третьего поколения «Сотник» должен прийти на смену «Ратнику» уже в 2025 году. Это будет принципиально новая экипировка, в которую будут интегрированы лучшие высокотехнологичные наработки российских предприятий, в том числе входящих в Ростех. Благодаря применению инновационных материалов и совмещению функций отдельных элементов вес комплекта будет снижен на 20% и составит около 20 килограммов».