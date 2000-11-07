В России представили «цифровой алкоголь» стоимостью $2000

Создатели обещают снять с его пощощью стресс всего за несколько секунд и вызвать ощущение, похожее на алкогольное опьянение. Речь идёт о нейронаушниках, которые продвигаются под названием «цифровой алкоголь».

Нейронаушники работают посредством проигрывания звуковой дорожки длительностью от 6 до 25 секунд, которая помогает быстро расслабиться. Эти сигналы воздействуют на вестибулярный аппарат человека, создавая ощущение расслабления и покачивания.

Разработчики утверждают, что нейронаушники предназначены для использования в комнатах разгрузок, где люди могут быстро расслабиться и отвлечься от повседневных проблем.

Они воздействуют на блуждающий нерв, который связан со всей нервной системой и вестибулярным аппаратом, достигая глубокого расслабления.

Люди, уже опробовавшие данный гаджет, сообщают о покалывании в ушах и шее, которое распространяется по ногам. Ноги становятся ватными, напоминая алкогольное опьянение, а голова начинает кружиться. И всё это сопровождает полное расслабление мышц.

На данный момент новинка доступна для покупки в Казахстане. Цена устройства — $2000.