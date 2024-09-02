В России представили два новых ПК серии «Бобёр»

Российская компания Delta Computers представила обновлённые модели ПК в рамках программы импортозамещения. Новинка — ПК «Бобёр» теперь поддерживает процессоры Intel Core 14-го поколения, а улучшенная версия «Бобёр XL», известная ранее как «Ворон», получила новый дизайн и возможности. Как пояснил представитель компании, новые модели имеют стильные передние панели, которые не только удобны в использовании, но и создают единый узнаваемый стиль.

Обновлённый «Бобёр XL» отличается расширенными возможностями настройки. Корпус стал вместительнее, что позволяет устанавливать мощные видеокарты, такие как Nvidia GeForce RTX 4070. Устройство оснащено современными портами, включая USB-A 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen 1, и даже поддерживает установку SD-карт. Дополнительно, для повышения безопасности, добавлен замок на кнопку включения.

Delta Computers также предложила новые рабочие станции на базе этих ПК — «Лось» и «Ястреб». Эти решения включены в реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга России и комплектуются периферийными устройствами, такими как мышь, клавиатура и мониторы «Сова» с разрешением FHD и 2К. Ранее модель «Бобёр» была известна как компактный ПК с процессором «Байкал-М» и ОС Astra Linux Special Edition, «Новороссийск».