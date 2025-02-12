Для управления зарядкой разработано мобильное приложение EKF Charge. В нем можно бронировать станции, отслеживать процесс зарядки и оплачивать сеансы. Владельцы инфраструктуры могут через веб-клиент контролировать работу станций, управлять тарифами и анализировать потребление энергии.

Дополнительно представлено решение для динамического распределения мощности. Специальный шкаф позволяет балансировать нагрузку на сеть, что помогает избежать проблем с нехваткой электроэнергии в часы пикового потребления.

Станции EKF Impulse работают по открытому протоколу OCPP, что позволяет интегрировать их в существующие системы зарядки и подключать устройства от других производителей. Все программное обеспечение развернуто на российской облачной платформе.