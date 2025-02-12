В России представили EKF Impulse — новые зарядные станции для электромобилейСтанции поддерживают 7, 11 и 22 кВт и работают с EKF Charge
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Станции EKF Impulse рассчитаны на зарядку одного электромобиля и поддерживают мощности 7, 11 и 22 кВт. Они совместимы с разъемами GB/T и Type 2 и оснащены 12 уровнями защиты. Компактный корпус с LED-индикацией и LCD-экраном подходит для установки как в жилых комплексах, так и на коммерческих объектах, включая подземные паркинги и открытые парковки.
Для управления зарядкой разработано мобильное приложение EKF Charge. В нем можно бронировать станции, отслеживать процесс зарядки и оплачивать сеансы. Владельцы инфраструктуры могут через веб-клиент контролировать работу станций, управлять тарифами и анализировать потребление энергии.
Дополнительно представлено решение для динамического распределения мощности. Специальный шкаф позволяет балансировать нагрузку на сеть, что помогает избежать проблем с нехваткой электроэнергии в часы пикового потребления.
Станции EKF Impulse работают по открытому протоколу OCPP, что позволяет интегрировать их в существующие системы зарядки и подключать устройства от других производителей. Все программное обеспечение развернуто на российской облачной платформе.