Наука и технологии
17:25, 15 июня 2023
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В России представили комплекс противодействия небольшим беспилотникам

Он может засечь даже «молчащий» дрон

В России разработали комплекс, призванный защитить предприятия от небольших беспилотников.

Фото: Bicanski/Pixnio

Компания «Технологии радиоконтроля» представила на Петербургском международном экономическом форуме комплекс противодействия малогабаритным беспилотным летательным аппаратам.

Он состоит из обнаружителя радиосигналов, радиолокатора, пеленгатора, модуля радиоэлектронного воздействия и дополнительного оборудования. Оснащенный системой «свой-чужой» комплекс может обнаружить даже дрон, летящий в режиме радиомолчания.

Предполагается, что установка сможет защитить от проникновения беспилотников такие объекты, как нефтеперерабатывающие предприятия и шахты.

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