В России представили комплекс противодействия небольшим беспилотникам

Компания «Технологии радиоконтроля» представила на Петербургском международном экономическом форуме комплекс противодействия малогабаритным беспилотным летательным аппаратам.

Он состоит из обнаружителя радиосигналов, радиолокатора, пеленгатора, модуля радиоэлектронного воздействия и дополнительного оборудования. Оснащенный системой «свой-чужой» комплекс может обнаружить даже дрон, летящий в режиме радиомолчания.

Предполагается, что установка сможет защитить от проникновения беспилотников такие объекты, как нефтеперерабатывающие предприятия и шахты.