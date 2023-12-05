В России представили новые реле и диммеры для экономии электроэнергии

EKF представляет новую линейку умных реле и диммеров, которые можно управлять через Wi-Fi. Эти устройства помогут экономить электроэнергию и сделают дом более безопасным и автоматизированным.

С помощью мобильного приложения EKF Connect для iOS и Android можно управлять освещением, розетками, электроприборами и шторами из любой точки, а также создавать расписания и сценарии включения и выключения. Умные реле совместимы со всеми устройствами в системе EKF Connect и работают через домашнюю Wi-Fi сеть 2.4 GHz.

Линейка включает умные реле разной мощности, реле для штор и диммеры, которые можно установить незаметно для глаз. Все устройства обеспечиваются гарантией 3 года и уже доступны на EKF Market.

Артём Сергеев, директор бизнес-юнита Новые бизнесы, EKF, подчёркивает, что EKF уделяет внимание как функциональности устройств, так и их дизайну, чтобы сочетать умные технологии с эстетикой современного пространства умного дома.