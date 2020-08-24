В России представили новый пистолет с минимальным уровнем шумности

По словам представителя разработчика пистолета ЦНИИточмаш, оружие создано на базе пистолета ПСС-1, который был принят на вооружение еще в 1984 году. Отличие от базовой модели заключается в затворной раме и ударно-спусковом механизме. Также отмечается, что пистолет спроектирован под новый патрон СП-16, который, в свою очередь, был принят на вооружение девять лет назад.

”Этот патрон отличается повышенной пробивной способностью - если ранее ПСС не мог пробивать средства индивидуальной защиты, то ПСС-2 способен справиться с СИЗ на ближней дистанции”, - поделился эксперт. Кроме того, ПСС-2 получил подствольную направляющую для целеуказателей и фонарей, а также боковую кнопку сброса магазина и эргономичную рукоять. Стоит отметить также практически полное отсутствие шума при использование оружия.