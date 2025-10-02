В России представили первого роботизированного массажиста «Роден»Неожиданное изобретение
Устройство выполнено в виде массажного стола с роботизированной рукой, управляемой искусственным интеллектом. Перед сеансом встроенные камеры сканируют тело клиента, формируя 3D-карту.
Алгоритмы рассчитывают оптимальные траектории, а во время процедуры система в реальном времени корректирует движения.
Робот поддерживает три программы: коррекцию контуров тела и антицеллюлитный массаж, активацию лимфотока и глубокую релаксацию. Все они рассчитаны на спину и ноги.
В месяц «Роден» способен проводить более 360 сеансов, что вчетверо превышает производительность человека-массажиста.
Устройство предлагается по модели RaaS (Robot-as-a-Service): клиники и фитнес-студии смогут арендовать робота с доступом к облачным сервисам и техподдержке.
Стоимость аренды сопоставима с зарплатой специалиста, что позволит организациям предоставлять массаж без капитальных затрат на покупку оборудования.