Опубликовано 02 октября 2025, 07:36
В России представили первого роботизированного массажиста «Роден»

Компания Beautyliner Group показала первого в России робота-массажиста «Роден».
Устройство выполнено в виде массажного стола с роботизированной рукой, управляемой искусственным интеллектом. Перед сеансом встроенные камеры сканируют тело клиента, формируя 3D-карту.

Алгоритмы рассчитывают оптимальные траектории, а во время процедуры система в реальном времени корректирует движения.

Робот поддерживает три программы: коррекцию контуров тела и антицеллюлитный массаж, активацию лимфотока и глубокую релаксацию. Все они рассчитаны на спину и ноги.

В России представили первого роботизированного массажиста «Роден»
В месяц «Роден» способен проводить более 360 сеансов, что вчетверо превышает производительность человека-массажиста.

Устройство предлагается по модели RaaS (Robot-as-a-Service): клиники и фитнес-студии смогут арендовать робота с доступом к облачным сервисам и техподдержке.

Стоимость аренды сопоставима с зарплатой специалиста, что позволит организациям предоставлять массаж без капитальных затрат на покупку оборудования.

