В России представили первого роботизированного массажиста «Роден»

Устройство выполнено в виде массажного стола с роботизированной рукой, управляемой искусственным интеллектом. Перед сеансом встроенные камеры сканируют тело клиента, формируя 3D-карту.

Алгоритмы рассчитывают оптимальные траектории, а во время процедуры система в реальном времени корректирует движения.

Робот поддерживает три программы: коррекцию контуров тела и антицеллюлитный массаж, активацию лимфотока и глубокую релаксацию. Все они рассчитаны на спину и ноги.