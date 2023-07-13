В России представили робота для непрямого массажа сердца

Устройство, названное КардиоРобот, оснащено датчиками, которые позволяют регулировать давление и глубину компрессии в зависимости от жизненных показателей пациента.

В отличие от человека, который может выполнять качественный массаж сердца всего лишь несколько минут, КардиоРобот может продержаться до 45 минут. И то, лишь из-за ограничений ёмкости аккумулятора.

Данное устройство значительно повышает шансы на выживание пациентов в критическом состоянии и снижает нагрузку на медицинский персонал.

Сообщается, что на сегодняшний день больницам и скорой помощи требуется около 9 тыс подобных устройств для сердечно-лёгочной реанимации. КардиоРобот является ответом на эту потребность. Серийное производство новинки запланировано на 2025 год.