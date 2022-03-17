В России представили устройство для тренировки военных в виртуальной реальности

Тренажёр создан на базе программно-технического комплекса «Аватар» отечественной разработки. Он состоит из датчиков движения рук и ног, очков виртуальной реальности и компьютера, размещённого в специализированном рюкзаке для свободы перемещения пользователя.

Система «Аватар» позволяет пользователю работать в одной среде с виртуальными и реальными объектами.

«Новый программно-технический комплекс позволяет сделать пребывание пользователя в виртуальном мире максимально естественным. В настоящее время изготовлен рабочий прототип тренажёра. На следующем этапе будет создан опытный образец и проведены все необходимые испытания, после чего будет возможна поставка "Аватара" заказчикам», — сообщили в пресс-службе «Ростеха».