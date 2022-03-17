В России представили устройство для тренировки военных в виртуальной реальности

Наука и технологии
Сегодня в 18:58
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В России представили устройство для тренировки военных в виртуальной реальностиНа базе комплекса «Аватар»
Государственный холдинг «Росэлектроника», входящий в структуру «Ростеха», представил прототип специального тренажёра с технологией гибридной реальности для обучения военных и промышленных специалистов.
Тренажёр создан на базе программно-технического комплекса «Аватар» отечественной разработки. Он состоит из датчиков движения рук и ног, очков виртуальной реальности и компьютера, размещённого в специализированном рюкзаке для свободы перемещения пользователя.
Система «Аватар» позволяет пользователю работать в одной среде с виртуальными и реальными объектами.
«Новый программно-технический комплекс позволяет сделать пребывание пользователя в виртуальном мире максимально естественным. В настоящее время изготовлен рабочий прототип тренажёра. На следующем этапе будет создан опытный образец и проведены все необходимые испытания, после чего будет возможна поставка "Аватара" заказчикам», — сообщили в пресс-службе «Ростеха».