В России представили военных роботов для перевозки раненых и боеприпасов

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В России представили военных роботов для перевозки раненых и боеприпасовВ России представили робототехнические комплексы для перевозки раненых и боеприпасов
Военный инновационный технополис «Эра» на форуме «Армия-22» представил два новых робототехнических комплекса «Богомол» и «Платформа-МУЛ». РТК предназначены для перевозки раненых и боеприпасов.
Как рассказал старший оператор Александр Забелин, в роботах предусмотрено место для носилок, также можно устанавливать дополнительное инженерное оборудование. На комплексе «Богомол» расположена турель, которую можно заменить на носилки или контейнер для транспортировки вещей.
Грузоподъёмность «Богомола» — 150 кг, «Платформа-МУЛ» может переносить до 200 кг грузов.
Также эти роботы могут использоваться как стартовая площадка для беспилотников. «Также предусматривается идея о том, чтобы использовать как стартовую площадку для БЛА-камикадзе, который здесь тоже представлен, как мобильный ретранслятор и как возможность использования в аварийно-спасательных работах», — отметил Забелин.