В России представили военных роботов для перевозки раненых и боеприпасов

Как рассказал старший оператор Александр Забелин, в роботах предусмотрено место для носилок, также можно устанавливать дополнительное инженерное оборудование. На комплексе «Богомол» расположена турель, которую можно заменить на носилки или контейнер для транспортировки вещей.

Грузоподъёмность «Богомола» — 150 кг, «Платформа-МУЛ» может переносить до 200 кг грузов.

Также эти роботы могут использоваться как стартовая площадка для беспилотников. «Также предусматривается идея о том, чтобы использовать как стартовую площадку для БЛА-камикадзе, который здесь тоже представлен, как мобильный ретранслятор и как возможность использования в аварийно-спасательных работах», — отметил Забелин.