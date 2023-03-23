В России представлен мощнейший повербанк на 24 000 мАч, заряжающий MacBook до 80% всего за 40 минут

В России представлен мощнейший повербанк на 24 000 мАч, заряжающий MacBook до 80% всего за 40 минутИ это всё ещё портативное решение!
Компания Anker выпустила портативный аккумулятор Anker Power Core 737 GanPrime. Устройство в первую очередь предназначено для быстрой зарядки ноутбуков.
Фото: Anker
При этом повербанк также способен пополнять заряд одновременно сразу трёх устройств. Имея ёмкость 24 000 мАч, девайс оснащён протоколом быстрой зарядки Power Delivery 3.1 — он позволяет зарядить тот же MacBook Pro 14" с 0 до 80% всего за 40 минут благодаря мощной 140 Вт-зарядке.
При этом технология ActiveShield 2.0, запатентованная Anker, обеспечивает безопасную зарядку, измеряя температуру гаджета более 3 млн раз в день и адаптивно регулируя мощность.
Размеры устройства составляют 155,7 × 54,6 × 49,5 мм, а вес — всего 630 граммов, что делает его легко переносимым в рюкзаке или сумке.
Отметим, что повербанк можно купить в официальном магазине Anker на Ozon. Причём до 15 апреля на новинку действует 10% скидка по промокоду OTTEPEL10.