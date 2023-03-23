В России представлен мощнейший повербанк на 24 000 мАч, заряжающий MacBook до 80% всего за 40 минут

При этом повербанк также способен пополнять заряд одновременно сразу трёх устройств. Имея ёмкость 24 000 мАч, девайс оснащён протоколом быстрой зарядки Power Delivery 3.1 — он позволяет зарядить тот же MacBook Pro 14" с 0 до 80% всего за 40 минут благодаря мощной 140 Вт-зарядке.

При этом технология ActiveShield 2.0, запатентованная Anker, обеспечивает безопасную зарядку, измеряя температуру гаджета более 3 млн раз в день и адаптивно регулируя мощность.