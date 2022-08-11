В России представят новейшую систему связи для истребителя Су-75 Checkmate

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В России представят новейшую систему связи для истребителя Су-75 CheckmateНа форуме «Армия-22»
Пресс-служба холдинга «Росэлектроника», входящего в структуру «Ростеха», сообщила, что на военно-техническом форуме «Армия-2022» будут представлены новинки для авиации и ракетных войск.
Предприятие «Нижегородское НПП Полёт» представит новейшее оборудование связи для авиации, в том числе комплекс средств связи для лёгкого тактического истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate и наземный комплекс воздушной связи НКВС-27.
Пензенское предприятие «Радиозавод» покажет унифицированную командно-штабную машину МП32М1, предназначенную для автоматизированного управления батареями и дивизионами реактивных и ракетных комплексов.