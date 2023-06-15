В России представят «умную» торпеду

Торпеда предназначена для применения не только на воде, но и с вертолётов, самолётов и беспилотников. Кроме того, на МВМС-2023 КТРВ представит «глубоководную торпеду УГСТ, электрические торпеды ЭТ-1Э и ТЭ-2 и малогабаритный противолодочный комплекс "Пакет-Э/НК" с антиторпедой».

Также корпорация представит авиационные средства поражения, береговые ракетные комплексы и средства защиты акваторий портов.