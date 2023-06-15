В России представят «умную» торпеду

18:22, 15 июня 2023
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В России представят «умную» торпедуИ много других новинок
Российская военная корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) на XI Международном военно-морском салоне (МВМС-2023), который 21-25 июня пройдёт в Кронштадте, представит «умную» универсальную малогабаритную торпеду УМТ.
Торпеда предназначена для применения не только на воде, но и с вертолётов, самолётов и беспилотников. Кроме того, на МВМС-2023 КТРВ представит «глубоководную торпеду УГСТ, электрические торпеды ЭТ-1Э и ТЭ-2 и малогабаритный противолодочный комплекс "Пакет-Э/НК" с антиторпедой».
Также корпорация представит авиационные средства поражения, береговые ракетные комплексы и средства защиты акваторий портов.