В России предупредили о развитии новой пандемии коронавируса из-за штамма «Омикрон»

По словам Базыкина, учитывая скорость распространения нового штамма в Южной Африке и Великобритании, можно предположить, что и в России он «разойдётся» очень быстро и вытеснит даже агрессивную «Дельту». По мнению учёного, это дело нескольких недель, возможно, месяцев.

«К сожалению, в России читаются геномы меньше чем одного случая из тысячи среди всех инфекций. Поэтому "Омикрон" может уже быть здесь, хотя мы его ещё не видим. Но ведь как устроен экспоненциальный процесс? Сначала вам кажется, что рост происходит не очень быстро. У вас есть, может быть, несколько недель, пока частота варианта остаётся низкой. А после он начинает расти лавинообразно, очень быстро. На самом деле это всё тот же самый экспоненциальный процесс, просто он на ранней стадии только набирает силу», — предупредил специалист.