В России придумали, чем заменить кости позвоночника

Учёные из НИТУ МИСИС создали новый метод для изготовления материалов, которые могут послужить заменой человеческим костям и хрящам. Эти материалы называются «ауксетики» и имеют необычные свойства благодаря своей структуре, включающей элементы вогнутой формы. Они способны поглощать удары и выдерживать долгосрочные нагрузки.

Важно отметить, что в организме человека уже существуют природные ауксетики, такие как кровеносные сосуды и трубчатые кости. С использованием современных технологий, учёные смогли создавать и настраивать свойства ауксетиков согласно конкретным потребностям.

Эти разработки применяются, например, для создания искусственных имплантатов для замены позвоночных дисков. Эти имплантаты изготавливаются с использованием 3D-печати и используются в медицинских операциях. Ауксетики имитируют естественную структуру костей, что делает их идеальным материалом для таких имплантатов.