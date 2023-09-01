В России придумали, чем заменить кости позвоночника

В России придумали, чем заменить кости позвоночникаУчёные создали биоподобные материалы
Российские учёные разработали материалы, которые будут использоваться для лечения позвоночника
Учёные из НИТУ МИСИС создали новый метод для изготовления материалов, которые могут послужить заменой человеческим костям и хрящам. Эти материалы называются «ауксетики» и имеют необычные свойства благодаря своей структуре, включающей элементы вогнутой формы. Они способны поглощать удары и выдерживать долгосрочные нагрузки.
Важно отметить, что в организме человека уже существуют природные ауксетики, такие как кровеносные сосуды и трубчатые кости. С использованием современных технологий, учёные смогли создавать и настраивать свойства ауксетиков согласно конкретным потребностям.
Эти разработки применяются, например, для создания искусственных имплантатов для замены позвоночных дисков. Эти имплантаты изготавливаются с использованием 3D-печати и используются в медицинских операциях. Ауксетики имитируют естественную структуру костей, что делает их идеальным материалом для таких имплантатов.