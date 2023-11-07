В России придумали, как безопасно обучать детей работе с электричеством

В Центре компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ), на базе МЭИ создали обучающее устройство для школьников и студентов. Этот тренажёр поможет им научиться монтировать электросети, особенно устройства защитного отключения. Это устройство обеспечивает безопасность при использовании электрооборудования и предотвращает пожары, отключая питание при обнаружении утечки. Подробности этой разработки были представлены на конференции «Национальная технологическая революция 20.35» в Санкт-Петербурге.

Эти обучающие стенды разработаны для демонстрации школьникам и студентам, как правильно устанавливать автоматические выключатели и устройства защитного отключения. Они могут видеть, как все элементы связаны между собой и какую функцию выполняет каждый из них. Это обучающее устройство станет частью программы по основам безопасности жизнедеятельности.

Первые обучающие электроприборы уже готовы к использованию, и разработчики работают над методическим пособием для их использования. Все это делается в рамках конференции «Национальная технологическая революция 20.35», на которой представители вузов, крупных компаний и государственных организаций обсуждают важные вопросы в различных отраслях искусственного интеллекта и технологий.