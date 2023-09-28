В России придумали, как доставлять лекарства точно к опухолям

Учёные из МИСИСа совместно с Российским научным фондом нашли подходящее химическое соединение для доставки лекарств в злокачественные опухоли. Этим соединением оказался нитрид бора (BN), который может служить «носителем» для витамина В2, также известного как рибофлавин, часто используемого при онкологии.

Витамин В2 играет важную роль в клеточных процессах, особенно в метаболизме различных веществ. Он сосредотачивается в тканях, поражённых раком, и его эффективную доставку в опухоль можно обеспечить с помощью наночастиц BN. Исследования показали, что наиболее эффективное взаимодействие между рибофлавином и наноматериалами происходит, когда молекула рибофлавина выравнивается параллельно с поверхностью гексагонального нитрида бора с азотовыми вакансиями.

Эти открытия могут помочь в разработке более эффективных методов доставки лекарств в опухоли, что имеет большое значение в борьбе с раком.