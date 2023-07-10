В России придумали, как доставлять лекарство к конкретным органам с помощью нейросети

Учёные Уральского федерального университета (УрФУ) и Венского университета, при поддержке Российского научного фонда, провели исследования по поиску подходящих магнитных частиц для целевой доставки лекарств в организме человека. С помощью искусственного интеллекта учёные создали модель, которая смоделировала «поведение» этих частиц в кровеносных сосудах.

В ходе исследования учёные изучали комплексы магнитных наночастиц, соединённых между собой полимерными связями, которые имитировали магнитный материал. Суперкомпьютерные технологии позволили моделировать движение этих комплексов внутри микроскопических каналов, наполненных жидкостью, аналогичной кровеносным сосудам. Они изучали влияние внешнего магнитного поля, направления потока жидкости, скорости, температуры и вязкости жидкости на движение частиц.

Последние годы исследователи активно работают над созданием магнитных частиц и композитных материалов, которые могут реагировать на магнитные поля. Это имеет большой потенциал в биомедицине, включая доставку лекарств и локализацию опухолевых клеток.

Главная цель исследовательского проекта УрФУ и Венского университета заключается в определении оптимальной структуры, размера, механических и магнитных характеристик композитных частиц, которыми можно управлять с помощью магнитного поля в организме. Y- и X-образные кластеры магнитных частиц оказались наиболее отзывчивыми и стабильными в сравнении с другими формами. Эти результаты открывают новые возможности для доставки лекарств и локализации опухолевых клеток в организме.