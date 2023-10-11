В России придумали, как эффективно и дёшево перерабатывать макулатуру

Ученые из Пермского политехнического университета усовершенствовали процесс переработки макулатуры и древесных остатков, сделав его проще и более эффективным. Этот процесс включает в себя роспуск волокон, сортировку и очистку от примесей. Ученые использовали аэродинамический диспергатор, который одновременно измельчает материал и удаляет примеси, включая пластик.

Диспергатор позволяет роспускать материал на волокна без воды, что снижает потери мелких волокон. Этот аппарат имеет три функции: измельчение, сортировку и удаление примесей. Легкие примеси удаляются с помощью потока воздуха, а волокнистая часть макулатуры остается.

Это усовершенствование позволило увеличить белизну переработанной макулатуры с 45,5% до 50%, так как вся печатная краска измельчается и удаляется. Эти изменения делают процесс переработки более экономически эффективным и экологически чистым.