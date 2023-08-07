В России придумали, как использовать вейпы для лечения рака

Учёные из Саратовского государственного университета имени Чернышевского обнаружили, что жидкости для вейпинга без никотина и ароматизаторов могут иметь новое применение — помогать при лечении рака с использованием световой терапии.

Эксперты объясняют, что глицерин и пропиленгликоль, которые входят в состав таких жидкостей, способствуют улучшению проходимости световых волн через ткани организма. Это делает возможным более точное изображение поражённых органов для лучевой терапии. Глицерин и пропиленгликоль взаимодействуют между собой: первый не поглощает свет, а второй увеличивает проницаемость тканей для глицерина.

Эти свойства жидкости могут быть полезными как для диагностики, так и для лечения рака при использовании световой терапии. К тому же, такие жидкости могут быть использованы как антифриз при замораживании живых органов перед пересадкой. Это позволяет охладить органы без риска повреждения их клеток.