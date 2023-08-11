В России придумали, как перерабатывать отходы производства гипса

Учёные из Университета МИСИС вместе с исследователями из Белоруссии представили новый способ обработки отходов для получения синтетического гипса. Этот метод позволяет использовать промышленные отходы более эффективно и создавать полезные продукты. Процесс нейтрализации позволяет не только получить синтетический гипс, но и использовать другие соединения для создания материалов для очистки воды и даже удобрений.

Исследователи нашли путь использовать химические остатки, такие как серная кислота и осадок от очистки воды. Они предложили метод нейтрализации, который позволяет сократить объем отходов и получить синтетический гипс, который полезен в строительстве и медицине. Но в этом процессе также образуется кислый раствор, который содержит вредные соединения.

Исследователи пришли к выводу, что этот кислый раствор можно использовать для создания материалов, которые очищают воду от нефтепродуктов и загрязнений с помощью магнитных сорбентов и фотокатализаторов. Также они нашли способ использовать нейтрализованный раствор в качестве удобрения, так как он содержит полезные элементы.

Важно отметить, что учёные уже провели тесты и доказали, что такой подход работает. Синтетический гипс и созданные из раствора материалы действительно полезны в различных областях. Это позволяет сделать процесс обработки отходов более эффективным и экологически дружественным.