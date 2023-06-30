В России придумали как получать больше пользы от природного газа

В России придумали как получать больше пользы от природного газаДля этого будут использовать сорбенты
Российские учёные создали сорбенты, которые могут впитывать определенные части газовой смеси, называемой природный газ. Это позволит снизить стоимость использования природного газа
Российские учёные разработали эффективные материалы для выделения метана и этана из сложных газовых смесей. Эта технология, называемая адсорбционным разделением, обладает большим потенциалом для использования в энергетике и химической промышленности. Исследование проведено сотрудниками Института неорганической химии СО РАН с использованием специальной научной установки «Станция EXAFS-спектроскопии» в Сибирском центре синхротронного и терагерцевого излучения.
Разработанные учёными пористые металл-органические координационные полимеры представляют собой уникальные соединения, способные эффективно выделять лёгкие алканы (соединения углерода и водорода), такие как метан и этан, из сложных газовых смесей. Эти углеводороды являются важными для энергетической и химической отраслей промышленности. Традиционные методы разделения газов, основанные на криогенных установках, требуют экстремально низких температур и потребляют большое количество энергии, что снижает рентабельность процесса. В свою очередь, разделение газов с помощью адсорбции, предложенное учёными из ИНХ СО РАН, не требует охлаждения и обладает выдающейся производительностью.
Эти работы являются частью проекта по модернизации уникальной научной установки «Станция EXAFS-спектроскопии», реализуемого Институтом катализа СО РАН при поддержке государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». Эта установка позволяет исследовать атомную структуру и химический состав различных образцов в жидком и твёрдом состояниях. Модернизация установки откроет новые возможности для проведения экспериментов, которые ранее в России были недоступны. Отработанные методики и установки будут использованы на Сибирском кольцевом источнике фотонов (СКИФ) и позволят решать задачи в различных областях, включая каталитические системы, функциональные материалы и медицинские исследования.