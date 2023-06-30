В России придумали как получать больше пользы от природного газа

Российские учёные разработали эффективные материалы для выделения метана и этана из сложных газовых смесей. Эта технология, называемая адсорбционным разделением, обладает большим потенциалом для использования в энергетике и химической промышленности. Исследование проведено сотрудниками Института неорганической химии СО РАН с использованием специальной научной установки «Станция EXAFS-спектроскопии» в Сибирском центре синхротронного и терагерцевого излучения.

Разработанные учёными пористые металл-органические координационные полимеры представляют собой уникальные соединения, способные эффективно выделять лёгкие алканы (соединения углерода и водорода), такие как метан и этан, из сложных газовых смесей. Эти углеводороды являются важными для энергетической и химической отраслей промышленности. Традиционные методы разделения газов, основанные на криогенных установках, требуют экстремально низких температур и потребляют большое количество энергии, что снижает рентабельность процесса. В свою очередь, разделение газов с помощью адсорбции, предложенное учёными из ИНХ СО РАН, не требует охлаждения и обладает выдающейся производительностью.

Эти работы являются частью проекта по модернизации уникальной научной установки «Станция EXAFS-спектроскопии», реализуемого Институтом катализа СО РАН при поддержке государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». Эта установка позволяет исследовать атомную структуру и химический состав различных образцов в жидком и твёрдом состояниях. Модернизация установки откроет новые возможности для проведения экспериментов, которые ранее в России были недоступны. Отработанные методики и установки будут использованы на Сибирском кольцевом источнике фотонов (СКИФ) и позволят решать задачи в различных областях, включая каталитические системы, функциональные материалы и медицинские исследования.